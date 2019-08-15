في خطوة مفاجئة.. سعد لمجرد يعود إلى بلده المغرب!

فاجأ النجم المغربي، سعد لمجرد، جمهوره، بالإعلان عن عودته لبلده المغرب، اليوم الخميس، بعد غياب طويل.

وكان سعد لمجرد محتجزا داخل الأراضي الفرنسية، على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

ونشر سعد لمجرد، على موقع أنستغرام، مقطع فيديو، أعلن من خلاله، عودته لبلده المغرب.

ويبدو أن النجم المغربي، قد استفاد من تصريح أصدرته السلطات الفرنسية، تسمح له بمغادرة أراضيها مؤقتا.

وكانت آخر زيارة للمجرد، لبلاده، في رمضان قبل الماضي، أين صوّر أغنية “كازابلانكا”، التي لاقت نجاحا كبيرا.

للتذكير، عرفت الأغنية الأخيرة لسعد لمجرد رفقة النجم المصري، محمد رمضان، بعنوان “أنساي”، نجاحا كبيرا.وقد حصد فيديو كليب الأغنية 90 مليون مشاهدة، بعد أقل من شهر على طرحها في موقع اليوتيوب.