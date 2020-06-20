في دقيقتين بن رحمة يقضي على فولهام بهدف وتمريرة حاسمة

عاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بقوة لأجواء المُنافسة الرسمية، عندما قاد ناديه برينتفورد لفوز بشق الأنفس على حساب فولهام.

وشارك الجناح الطائر أساسيا كالعادة، ولم يظهر متأثرا بالتوقف الطويل للمُباريات، ليكون نجم اللقاء دون مُنازع، بتسجيله لهدف وتقديمه لتمريرة حاسمة.

ويبقى اللافت للنظر، هو أن اللاعب الأسبق لنيس، قام بكل شيء خلال فترة لم تتجاوز دقيقتين من الزمن، في وقت كانت المُباراة تتجه للنهاية بالتعادل السلبي.

ولكن إبن عين تيموشنت عرف كيفية حسم الأمور، عندما سجل هدفا في الدقيقة الـ88 وقدم كرة الهدف الثاني لزميله في الدقيقة الـ90.