في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت.. نادين نجيم تنشر صورا صادمة من منزلها

نشرت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، صورا صادمة من منزلها، أثناء تضرره من إنفجار مرفأ بيروت قبل سنة بالضبط.

واسترجعت نادين نجيم بحزن وألم كبيرين، اللحظات المرعبة التي عاشتها رفقة اللبنانيين، في الذكرى الأولى لحدوث الإنفجار.

وكتبت نادين نجيم: “بذكرى 4 أوت ما رح ننسى ابداً الجريمة الإنسانية يلي صارت بحق الشعب اللبناني هيدي مش حرب هيدا كان نهار طبيعي متل كل أيام السنة والناس قاعدة ببيوتها بأمان مرتاحة… فجأة بلحظة وبغفلة عين فجّرونا ! ليش؟ كلنا منعرف الجواب. الله أكبر منكم والله مع كل انسان اتضرر جسدياً ومعنوياً ومادياً الله يرحم الضحايا ويصبّر اهلهم ،الحجر بيتعوض بس الإنسان ما بيتعوّض ما في شي رح يعوّضنا “.

وكانت نادين نسيب قد نجت بأعجوبة من الإنفجار، بعد أن تعرّضت لإصابات بليغة في وجهها، كون منزلها قريب من موقع الإنفجار.

https://www.instagram.com/p/CSH5ToCA1Ks/