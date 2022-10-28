في ذكرى استعادة السيادة الجزائرية على الإذاعة والتلفزيون .. رئيس الجمهورية يبعث برسالة

نشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم تغريدة بمناسبة استعادة السيادة الجزائرية على الإذاعة والتلفزيون والمصادق لـ 28 أكتوير من كل سنة .

وكتب الرئيس تبون عبر حسابه الرسمي على التويتر يتجدد اليوم 28 أكتوبر 1962، عهد الشهداء والمجاهدين، في ذكرى استعادة السيادة الجزائرية على الإذاعة والتلفزيون، من الاستعمار الغاشم.

وتابع الرئيس تبون تغريدته بالتهاني لصحفيي وعمال هاتين المؤسستين، بهذه المناسبة الغالية. وقال: “تهانيّ الخالصة لصحفيي وعمال هاتين المؤسستين، بهذه المناسبة الغالية.”