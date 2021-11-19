في ذكرى الملحمة.. بطل أم درمان يلبي أمنية عنتر يحيى جينيور في عيد ميلاده

صنع اللاعب الدولي السابق، عنتر يحيى، بطل ملحمة أم درمان، قبل 12 سنة، الحدث من جديد. عندما فاجأ طفلا يحمل نفس اسمه، بزيارته في عيد ميلاده.

تفاصيل القصة التي رافقتها “النهار أونلاين”، لحظة بلحظة، بمدينة مليانة بأعالي ولاية عين الدفلى. تعود إلى النداء الذي أطلقه طفل من مواليد مدينة مليانة، يحمل اسم عنتر يحيى. بعدما أطلق عليه والديه الاسم تيمنا ببطل ملحمة أم درمان، يطلب فيه رؤية اللاعب الدولي السابق.

ولأن اليوم الجمعة، هو عيد ميلاد “عنتر يحيى جونيور”، فقد انتهز اللاعب الدولي السابق الفرصة ليقدم هدية من نوع خاص، وبطعم المفاجأة السارة، للطفل الذي يحمل نفس اسمه، حيث قرر زيارته بمليانة، وتقاسم لحظات الفرحة معه، بعيد ميلاده.

ولم يكن الطفل “عنتر يحيى جونيور” على علم البتة، بقدوم اللاعب الدولي السابق إليه لزيارته في عيد ميلاده، حيث فضل والداه ترك الأمر مفاجأة له، باتفاق مع اللاعب الدولي السابق، في مشهد صنع الكثير من الفرح والسعادة بقلوب كل من عايش القصة.

وخلال حفلة عيد الميلاد، كان من بي المدعوين والد الشهيد جمال بن اسماعيل، حيث علمت النهار اونلاين أن اللاعب عنتر يحيى كان هو صاحب فكرة دعوة هذا الاخير بعدما فضل ان لا تمر زيارته لمدينة مليانة من دون ملاقاته.

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