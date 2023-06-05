في ذكرى النكسة.. المجلس الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال

دعا المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين، القوى النافذة في المجتمع الدولي إلى العدل وعدم الكيل بمكيالين وإنهاء الاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان للمجلس، بمناسبة الذكرى الـ 56 للنكسة، أنه يدعو أبناء الشعب الفلسطيني للالتفاف حول منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لهم.

مشيرا إلى أن ذكرى النكسة تحل بينما تمر القضية الفلسطينية بمنعطفات خطيرة. في ظل ادارة الاحتلال التي تضم مسؤولين من اليمين المتطرف. والتي تمارس أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشدد المجلس على ضرورة مواصلة النضال الفلسطيني، حتى يحقق الشعب حريته. وينال حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ويحيي الفلسطينيون، في الخامس من جوان من كل عام، ذكرى حرب عام 1967. التي ترتب عليها احتلال الكيان الصهيوني لقطاع غزة والضفة الغربية، وشبه جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية.