في ذكرى طوفان الأقصى.. بن قرينة ينظم ندوة بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية

تنظم حركة البناء الوطني هذا السبت ندوة بمناسبة ذكرى طوفان الأقصى يشرف عليها رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة وبحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية وعدد من الضيوف.

وستتمحور هذه الندوة حول طوفان الأقصى والتحولات العالمية -قراءة في الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتوزع مبادرات النصرة والمساندة على جبهات متعددة من التحسيس الإعلامي، إلى المشاركة في أسطول الصمود العالمي، فضلاً عن المواقف الرسمية الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية.