في ذكرى ميلاده.. الكاف يصف بن العمري بـ “المدافع الفولاذي”

تلقى مدافع الخضر جمال بن العمري جملة من التهاني من قِبل المسؤولين عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي يترأسه باتريس موتسيبي.

ووصف “الكاف” اليوم المدافع الجزائري بـ “المدافع الفولاذي” خلال تهنئته بعيد ميلاده 32.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للهيئة الكروية الإفريقية على “تويتر”. “مدافع من فولاذ.. عيد ميلاد سعيد لصخرة الدفاع الجزائرية جمال بلعمري”.

كما تمّ إدارج التغريدة بـ “فيديو” لإبن مدينة الحراش، ولأبرز اللقطات التي قام بها خلال مباريات المنتخب في كأس أمم افريقيا 2019.