في ذكرى 8 ماي 1945.. الوزير الأول يستحضر العبر والمآثر لشهداء الحق والحرية

استحضر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الثامن ماي سنة 1945. العبر والمآثر لشهداء الحق والحرية، لنساء ورجال من خيرة ما جادت به الجزائر.

ونشر الوزير الأول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” في اليوم الوطني للذاكرة. المخلد لذكرى مجازر الثامن ماي سنة 1945 نقف لنستحضر العبر والمآثر لشهداء الحق والحرية. لنساء ورجال من خيرة ما جادت به الجزائر، ولننحني بخشوع وإكبار أمام أرواحهم الزكية، إقرارا وتعبيرا عن الوفاء لتضحياتهم”.

وأضاف الوزير الأول “لا ننسى الجريمة وشناعة الاستدمار وما فعله بالأحرار العزل من شعبنا بسطيف وقالمة وخراطة”.

وفي هذا المقام -يضيف الوزير أول- أترحم على أرواح الشهداء الطاهرة، وأدعو الله أن يجعل لهم مقامًا كريمًا. وٱن يسكنهم الجنان وأن تعلو راية الجزائر شامخة شموخ من بدمائهم. نلنا الاستقلال وتقلدنا وسام الحرية… حتى لا ننسى المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.