في رابع أيام المنافسة.. الجزائر تتصدر الألعاب الإفريقية الشاطئية

خطفت العناصر الوطنية، صدارة الألعاب الإفريقية الشاطئية – الحمامات 2023، الجارية وقائعها بتونس، ما بين الـ 23 والـ 30 جوان الجاري.

وخلال اليوم الرابع من المنافسة، نجحت الجزائر، في حصد 17 ميدالية منها 12 ذهبية، ما مكنها من اعتلاء صدارة الترتيب العام، بـ 24 ميدالية منها 13 ذهبية و4 فضية و7 برونزية.

وخطفت المشاركة الجزائرية بفضل التألق في رابع أيام منافسة الألعاب الإفريقية الشاطئية، الصدارة من البلد المضيف تونس، الذي تراجع إلى الوصافة بـ 30 ميدالية (12 ذهبية و11 فضية و7 برونزية).

وتألق رياضيو “الووشو كونغ فو” في إختصاص تاولو (الأساليب)، بحصد 9 ذهببيات كامل، بواقع 3 ميداليات لكل من شرشالي محمد وزروقي حنافي وآيت مسعود لينا.

وفي المصارعة اختصاص “الساندا” توّج بالذهب كل من محمد أمين برام (وزن 60 كلغ) رجال وحميطوش طاهر (وزن 80 كلغ) رجال، وهاجر دنيا (وزن 60 كلغ) سيدات.

مقابل فضية لكل من زايدي ليديا (وزن 65 كلغ) سيدات ومومو عبد الحكيم (وزن 85 كلغ) رجال، وبرونزية لبن عبد الله رمزي (وزن 70 كلغ) رجال.

وفي الماراطون الشاطئي، توجّت سعاد آيت سالم، ببرونزية في سباق 10 كلم سيدات، بينما خطف فريق كرة الطائرة الشاطئية 4×4 للرجال الميدالية البرونزية أيضا.