في رحابك يا رمضان.. عيشوا بسلام واغتنموا فرصة رمضان

يتميز شهر الصيام بطقوس عديدة، يمكن للزوجين القيام بها مع بعض لتقوية الروابط الروحية بينهما، وشد أواصر العلاقة الأسرية بشكل عام:

*1/ التواصل الروحي: إنها أكثر الأيام مباركة خلال العام، حاول التواصل مع شريك الحياة على المستوى الروحي، حيث يمكنكما الصلاة معاً والذهاب إلى المسجد معاً.. الخ، إذ أن هناك الكثير مما يمكنك فعله، وقضاء المزيد من الوقت معاً يجعلكما أقرب إلى بعضكما البعض.

*2/ مساعدة بعضهما البعض أكثر: وهنا نلتف إلى الزوجة العاملة، التي تذهب مباشرة بعد عودتها من العمل إلى المطبخ وتبدأ في الاستعداد للإفطار، وبطريقة ما تقوم بمهام عديدة وتفعل كل شيء مرة واحدة، فيا أيها الزوج، هذا هو الوقت المثالي لتقديم يد العون للزوجة ومساعدتها، فهناك أشياء صغيرة يمكنك القيام بها لمساعدتها كالاعتناء بالأطفال مثلا، تحضير الطاولة لما لا، فسواء كانت زوجتك امرأة عاملة أم لا، تذكر أنها صائمة وتحتاجك بجنبها.

*3/ العطاء: رمضان هو أفضل وقت لإظهار الامتنان ولمنح المحتاجين، ونعلم جميعاً أن شهر رمضان هو وقت العطاء للأعمال الخيرية، لذا ناقش مع زوجتك كيفية مشاركة عائلتك في الأعمال الخيرية خلال رمضان، كما يمكن ممارسة سلوك العطاء، بطرق أخرى كالابتسام والطيبة واللطف، وقول الكلام الجيد لبعضهما، والأهم من ذلك تجنب الشجار والجدال والنزاعات مع بعضهم البعض خلال شهر رمضان.

*4/ الاستعداد للعيد: فالصغير والكبير ينتظر هذه الفرحة بحماسة، لشعائره الجميلة، وعاداته وتقاليده الرائعة، ولا يعني أنك كبرت وتزوجت فإنه لا يمكنك الاستمتاع بالعيد أيضاً، على العكس، يمكنكم إظهار فرحتكم عن طريق تبادل الهدايا مع الشريك، لإظهار التقدير وإعداد أنفسكم للاحتفال بالعيد مع بعضكم البعض ومع العائلة.