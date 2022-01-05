الرقم السري :

136280

مقتنعة بالتعدد.. تعاشرك على الرحب والسعة في رحاب الحلال

بيقين كبير أن الله على كل شيء قدير، اتصلت بنا سيدة تريد أن تعثر على النصيب الجميل في رحاب الحلال. هي متميزة بأخلاقها الرفيعة، وقلبها الحنون، تمكنت بروحها الراقية أن تفوز باحترام وحب كل من حولها. وهذا ما جعلها تعيش وهي في سن الـ 49 على قيد أحلامها التي تصر بإذن المولى على تحقيقها. كما هي عازبة لم يسبق لها الزواج، تسعى يوميا وبكل ما أوتيت من ذوق جميل في الحياة. أن تكسر الروتين من خلال حرفتها التي تمارسها في البيت، فهي خياطة من الطراز الرفيع. تدير أمور البيت بكل براعة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى الزواج، والارتباط في الحلال برجل ينتشلها من وحدتها ويحلق بها إلى بيته ويجعلها فيه ملكة. حتى يكون على قدر من الطيبة، والأخلاق الفاضلة، كما تريده من إحدى ولايات الوسط من الوطن، سنه لا يتعدى 60 سنة. لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد، كما تقبل لأن تكون الثانية لرجل عادل منصف لا يميل كل الميل.

الرقم السري :

136281

فأين أجد أيها الشهم الأمين ونمضي في رحاب الحلال

أنا امرأة من العاصمة، مضى من عمري 55 سنة، متقاعدة من سلك التعليم، كما هي عازبة لم يسبق لي الزواج. محترمة مقبولة الشكل، أبدو أصغر من سني، حلوة المعشر وطيبة القلب. أردت أن أخطو هذه الخطوة اليوم سعيا مني لأدخل الفرح على قلبي بعد الاجتهاد الكبير الذي بذلته في حياتي. ما بين مسيرتي المهنية، والحفاظ على سمعتي كامرأة لابد أن تصون شرفها.

أود أن يصبح حلمي حقيقة، وأن أرى نفسي سيدة وزوجة لرجل يحبني بصدق وينوي في الخير. رجل طيب السيرة خصاله رفيعة ومحترم يسكن إليّ وأسكن إليه، أريده من إحدى ولايات الوسط. سنه لا يتعدى 65 سنة، لا يهمني غن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، عامل مستقر. وحبّذا لو يكون لديه مسكن.

الرقم السري :

136282

سليلة أسرة محافظة.. وأريد أن أكمل حياتي متواضعة

أنا شابة من ولاية باتنة، عازبة لم يسبق لي أي نوع من الارتباط، أبلغ من العمر 35 سنة. مقبولة الشكل جدا، وأخلاقي رفيعة بشهادة من حولي والحمد لله، فخورة جدا كوني سليلة أسرة محافظة. وأريد أن أكمل حياتي على هذا النمط لأنني أعي جيدا قيمة الحياة الزوجية.

أتمنى أن يهبني الله زوجا محترما، يتقي الله فيّ، ويعاشرني بالمعروف، نرتبط في الحلال، ونحيا على مبدأ المودة والرحمة. أعد أن أصون شرفه، وأحفظ بيته، أفضله من شرق البلاد، سنه لا يتجاوز 50 سنة. لا يهمني إن كان أرملا أو مطلقا، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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