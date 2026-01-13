في رحلة عبر القطار .. “النهار” تأخذكم لاستكشاف أهم عجائب الدنيا السبع

رحلتنا لاكتشاف أحد عجائب الدنيا السبع ” تاج محل” كانت مع الصباح الباكر انطلاقا من محطة القطارات بدلهي، الجو كان باردا يومها ودرجة الحرارة لا تتعدى 8 درجات مئوية ووجهتنا كانت مدينة ” أغرا” أين يتواجد قصر ” تاج محل”

رحلة عبر القطار لساعتين من الزمن للوصول إلى ” أغرا”

ما إن تركب القطار المتجه نحو مدينة أغرا تتيقن أنك تتجه نحو مدينة فيها أحد عجائب الدنيا السبع كون القطار يعج بالسياح من مختلف الجنسيات يتحدثون بعديد لغات العالم والات التصوير معلقة على صدورهم استعدادا لأخذ صور تذكارية مع هذا المعلم التاريخي والسياحي العالمي، ركبنا القطار في حدود الساعة الثامنة صباحا وعلى مسافة تزيد عن 200 كلم استغرقت حوالي ساعتين من الزمن وصلنا إلى محطة أغرا للقطار ومن هنا تبدأ رحلة اكتشاف ” تاج محل”

تاج محل .. المعلم التاريخي والسياحي الأكثر زيارة في الهند

ركبنا حافلة توقفت بنا كيلومترات قبل تاج محل وهنا استقلينا عربات مخصصة لنقل الزائرين إلى تاج محل والوصول إلى هناك يستغرق بضع دقائق مرورا على محلات على طرفي الطريق مختصة في بيع الملابس التقليدية و الهدايا والذكريات وقبل الدخول إلى هذا المعلم التاريخي عليك أن تمر على بوابات مراقبة حيث يمنع إدخال بعض الأغراض حفاظا على هذه التحفة المعمارية وللوصول إلى تاج محل عليك المرور على بوابة رئيسة ضخمة شيدت من الحجر الاحمر الرملي وهنا يترائ لك تاج محل المبني كله بالرخام الابيض في مشهد جميل زادته جمالا تلك الحديقة الخارجية الجميلة أين لا تجد مكانا من كثرة الزائرين حيث أكد لنا المرشد السياحي برانس امي بأن تاج محل يعتبر المعلم الأكثر زيارة في الهند وشارك في تشييده اكثر من 20 ألف عامل وقد سماه الامبراطور شاه جهان باسم تاج محل ليحمل اسم زوجته ممتاز محل

عرسان جدد يوثقون دخولهم القفص الذهبي أمام تاج محل

عدد كبير من الزوار يقصدون تاج محل من داخل الهند ومن كل دول العالم لأخذ صور تذكارية، ونحن نتجول في حديقة تاج محل لفت انتابهنا شاب هندي بلباس تقليدي هندي جميل اسمه ” لوفيتش” تقربنا منه وتحدثنا معه فتبين أن عريس جديد ويريد أخذ صور تذكارية مع زوجته لذلك قصد تاج محل الذي هو رمز الحب.

فيديوهات بموسيقى هندية للزوار أمام تاج محل

الزائر لهذا المعلم التاريخي والسياحي لا بد له من أخذ صور تذكارية عبر الهاتف حيث لا يخلو مكان أو زاوية حتى تجد السياح والزوار يلتقطون صورا وفيديوهات فرادى وجماعات ، وكاِستغلال أمثل للحظات التي يعيشها زوار المعلم التاريخي، اتخذ بعض المبدعين الهنود من هواتفهم النقالة مصدرا لإنتاج فيديوهات مبتكرة، حيث يعرضون على الزوار، خدمة تصويرهم بخلفية “تاج محل”، ويقومون بتركيبها بطريقة آنية، مضيفين طبوعا مختلفة من الموسيقى الهندية عليها، ليبدو الزائر في النهاية كأنه يعيش كامل الجوِّ الذي يحيط بالمعلم العالمي