في رد على الانقلاب بمالي.. الجزائر ترفض أي تغيير غير دستوري في الحكم

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في رد على الانقلاب بمالي.. الجزائر ترفض أي تغيير غير دستوري في الحكم
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر ترفض أي تغييرات خارج الأطر الدستورية للحكم في مالي، بعد الإنقلاب العسكري في البلاد أمس الثلاثاء.

وجاء في البيان، أن الجزائر تتابع بإهتمام تطورات الوضع في دولة مالي الجارة، وتكرر رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم.

وأكدت الجزائر، أن موقفها المنبثق من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007، وأنه لا يمكن انتهاك عقيدة الاتحاد الافريقي بشأن احترام النظام الدستوري.

ودعت الجزائر جميع الأطراف في مالي،  إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى العقل للخروج السريع من الأزمة.

وتذكر الجزائر في هذا الصدد، أن صندوق الاقتراع وحده السبيل الوحيد، للوصول إلى السلطة.


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