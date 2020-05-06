في رسالة مؤثرة.. “أوناس” يُودّع “نيس”

قام النجم الجزائري، “أدم أوناس”، بتوديع زملائه في نادي “نيس” الفرنسي وجماهير الفريق في رسالة مؤثرة.

ونشر “أوناس” عبر حسابه الرسمي في “الانستغرام”: “نهاية المغامرة مع نادي نيس، كان موسما رائعا تحت ألوان الأحمر والأسود”.

وأضاف: “نجحنا في التأهل للمنافسة الأوروبية، لقد عشت أوقات جميلة ورائعة مع الجماهير”.

وتابع: “إصابتي أوقفتني في الوقت الذي كنت أمر بفترة رائعة وكنت أقدم أداء كبير”.

في حين ختم كلامه: “أود أن أشكر المدرب والطاقم الفني، اللاعبين، المسيرين والجماهير، أتمنى لكم التوفيق ولن أنسى أبدا الحماس في ملعب أليانز ريفييرا”.