في رسالة مؤثرة.. “أوناس” يُودّع “نيس”

الرياضة
  • -
  • 0
في رسالة مؤثرة.. “أوناس” يُودّع “نيس”
بقلم أمير بهلول

قام النجم الجزائري، “أدم أوناس”، بتوديع زملائه في نادي “نيس” الفرنسي وجماهير الفريق في رسالة مؤثرة.

ونشر “أوناس” عبر حسابه الرسمي في “الانستغرام”: “نهاية المغامرة مع نادي نيس، كان موسما رائعا تحت ألوان الأحمر والأسود”.

وأضاف: “نجحنا في التأهل للمنافسة الأوروبية، لقد عشت أوقات جميلة ورائعة مع الجماهير”.

وتابع: “إصابتي أوقفتني في الوقت الذي كنت أمر بفترة رائعة وكنت أقدم أداء كبير”.

في حين ختم كلامه: “أود أن أشكر المدرب والطاقم الفني، اللاعبين، المسيرين والجماهير، أتمنى لكم التوفيق ولن أنسى أبدا الحماس في ملعب أليانز ريفييرا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=815745

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com