في رسالة مباشرة.. إبن أصالة يدعو طارق العريان للم شمل العائلة سريعا

وجه خالد الذهبي، دعوة لطارق العريان، زوج والدته النجمة السورية أصالة نصري، للم شم العائلة سريعا، في رسالة مباشرة وصريحة.
ونشر الذهبي، صورة له برفقة والدته وشقيقيه التوأم، وعلق عليها برسالة موجه إلى طارق العريان.
وكتب خالد الذهبي: “أخبرني .. هل تقضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلًا حقيقيًّا”.
مضيفا: “أعلم أن هذا هو الاقتباس المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفًا وأعد مشاهدته مرة أخرى، آه وشيء آخر أيضًا، املأ هذه الفجوة سريعًا من أجلنا”.
وكانت النجمة السورية أصالة، قد أعلنت بداية هذه السنة، عن انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.
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“ Tell me. Do you spend time with your family ____ ? Because a man who doesn’t spend time with his family can never be a real man”. I know it’s your favorite quote from your fav movie. So do me this favor and REWATCH it for me…. oh, one more thing, fill in the gap for me real quick. 🥰❤️ @tarekalarianofficial
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