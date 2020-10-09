في زمن كورونا.. الخضر يواجهون نيجيريا بذكريات “الكان”  

الرياضة
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في زمن كورونا.. الخضر يواجهون نيجيريا بذكريات “الكان”  
بقلم كريم تيغرمت

يلتقي المنتخب الوطني سهرت اليوم الجمعة، بمنتخب نيجيريا في مواجهة ودية تحضيرية، سيحتضنها ملعب “ورثيرس ستاديوم” بالنمسا.

ويسعى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، للحفاظ على سلسلة نتائجهم الإيجابية، من خلال تحقيق الفوز في هذه الودية، والإطاحة بالنسور من جديد.

وفي المقبل سيدخل المنتخب النيجيري هذه المباراة بنية الثأر لنفسه، أين سيسعى لرد الإعتبار، بعد الخسارة القاسية التي تلقاها على يد الخضر، في نصف نهائي “كان” مصر 2019.

وبالنظر لهذه المعطيات، سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع مواجهة ودية تحضيرية، تحمل طابع رسمي، بالنظر للمنافسة، والندية المنتظرة بين المحاربين، والنسور.

يذكر أن ودية الجزائر، أمام منتخب نيجيريا، المقررة اليوم الجمعة، ستكون منقولة على التلفزيون الجزائري، انطلاقا من الساعة (19:30).


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