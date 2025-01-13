في زيارة رسمية.. منصوري تحل بجوبا عاصمة جنوب السودان

حلّت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري. اليوم، بجوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة رسمية.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الزيارة تندرج ضمن مشاركة الجزائر في أشغال لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول جنوب السودان (لجنة الدول الخمس - C5).

وتسعى الجزائر من خلالها إلى الإسهام في تعزيز جهود السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق. تأكيدًا على التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك ومواجهة تحديات القارة الإفريقية.