الوزير والي العاصمة يتفقد المشاريع التنموية بالمقاطعة الإدارية لبراقي

قام أمس الثلاثاء، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبدالنور رابحي، بزيارة فجائية لتفقد مختلف المشاريع التنموية الجاري إنجازها بإقليم المقاطعة الإدارية لبراقي. حيث تأتي الزيارة بالنظر لأهميتها الاستراتيجية من حيث الكثافة السكانية المعتبرة وموقعها الجغرافي ومساحتها الشاسعة، حيث يتم إنجاز مشاريع تنموية ذات الأهمية البالغة.

وتفقد الوزير والي العاصمة، تهيئة مدخل بلدية براقي، حيث تمت مباشرة تهيئة مدخل البلدية فى اتجاه وسط المدينة. وبلدية سيدي موسى بالطريق الولائى رقم 14، من خلال إنجاز وتهيئة المساحات الخضراء، إذ يضم هذا المحور مشاريع هامة على غرار محطة المترو الشهيد “محمد بلعربي”، موقف سيارات ذو طوابق، بالإضافة إلى محطة لسيارات الأجرة.

كما تفقد مشروع قصر الثقافة والترفيه لبراقي، التي يتم إنجازها على مستوى أرضية حي ديار البركة سابقا. حيث يدخل هذا المشروع في إطار التعاون الدولي بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية، إذ يتربع على مساحة تقارب 10 هكتارات. ويشمل قاعة سينما، مسرح، ثلاثة مسابح، ملاعب جوارية، روضة أطفال ونزل للشباب. كما عاين حي بن طلحة ببلدية براقي، والذي يعتبر من أكبر الأحياء بكثافة سكانية تفوق 32 ألف نسمة، حيث تم الوقوف على مدى تقدم إنجاز المركب الرياضي الذي يضم مسبحا، مأوى للشباب وملاعب جوارية.

معاينة مشاريع تنموية وطرقات لتسهيل حركة المرور

من جهته، قام الوزير بمعاينة مشروع توسعة الطريق الولائي رقم 14 ببلدية سيدي موسى على امتداد يقارب 4 كلم، والذي يهدف إلى تسهيل الولوج إلى المدينة. كما تشمل العملية تهيئة محور الطريق الولائي رقم 14 في شطره الممتد من حي بوشاقور إلى حي بن طلحة ببراقي على امتداد حوالي 1,5 كلم. وطريق المرملة المؤدي إلى حي الجيلالي، وكذا البدء في أشغال المشاريع المبرمجة فى إطار الربط البيئي بين مختلف محاور مدينة براقي.

وقد عاين الوزير مشاريع تهيئة المحيط بالأحياء السكنية وتجديد مختلف الشبكات، على غرار حي “بن يوب”، حي 360 سكن الشهيد “الدكاني بوعلام”، حي 700 مسكن الشهيد “رحموني أحمد”، حي المتيجة وحي النقيب “ساعد” ببلدية سيدي موسى. بالإضافة كذلك إلى حى الشهيد “حسان خولالي” ببلدية الكاليتوس. كما تفقد عددا من المشاريع بحي الشراعبة مع تسجيل مشروع إنجاز قاعة رياضية، ومشروع التهيئة الخارجية بالحي، وأشغال إنجاز مساحات خضراء.

المحطة السادسة، وقف الوزير بالطريق القروي رقم 06 ببلدية الكاليتوس، الذي سيشهد أشغال توسعة جانبي الطريق وكذا إنجاز محور دوران على مستوى تقاطع حى “الأمير عبد القادر”. في إطار المساعي لتخفيف الازدحام المروري وتسهيل الولوج إلى حي الشراعبة.