في زيارة فجائية لمصنع زيت صافية.. وزير الصناعة يشدد على تحديث التجهيزات والمرافق 

قام وزير الصناعة، سيفي غريب، بزيارة فجائية لمصنع تكرير زيت المائدة “صافية”، التابع لمجمع “أغروديف”.

وحسب بيان الوزارة، فقد عاين الوزير مختلف وحدات ومرافق المصنع، حيث استمع لشروحات وافية حول سير العمل والتحديات الحالية.

وأبدى الوزير استحسانه لرقم الأعمال الإيجابي جدا المحقق مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. مشيداً بالجهود المبذولة من طرف الطاقم المسيّر والعمال.

كما أكد الوزير على ضرورة تحديث التجهيزات والمرافق بما يتماشى مع المعايير الصناعية المعتمدة. وذلك لإعادة الاعتبار لهذا المصنع الحيوي ومنحه المكانة التي يستحقها ضمن النسيج الصناعي الوطني.

وشدد على أهمية تحسين ظروف العمل داخل المصنع بما يضمن سلامة وراحة العمال ويحفزهم على المزيد من العطاء.

واستمع الوزير إلى انشغالات واقتراحات العمال الذين عبّروا عن ارتياحهم للديناميكية الجديدة التي يشهدها المصنع بفضل الفريق المسيّر الجديد. وقدموا شكرهم للوزير على اهتمامه المتواصل بالمصنع وموظفيه. وأكد العمال استعدادهم للعمل بجد وإخلاص لتحقيق الأهداف المسطرة.