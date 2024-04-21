في زيارة فجائية.. مدير وكالة عدل يتفقد مشروع 13300 مسكن سيدي عبدالله

قام ليلة أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بزيارة ميدانية مفاجئة لورشات إنجاز مشروع 13300 مسكن بسيدي عبد الله. من أجل الوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق تعليمات وزير السكن المتضمنة العمل بنظام التناوب 8×3. ومتابعة أدق تفاصيل عملية الانجاز، رفع أي تحفظات طرأت على الأشغال. وإتخاذ كل الإجراءات الإستباقية لتفادي أي صعوبات من شأنها أن تؤخر الأشغال.

وكان مرفوقا بمدير مؤسسة سونلغاز، مدير إتصالات الجزائر، مدير هيئة الرقابة التقنية للبناء CTC. مدير القطب العمراني سيدي عبد الله، ممثل المدينة الجديدة سيدي عبد الله VNSA. المدير المركزي المكلف بمتابعة المشاريع، المديرة الجهوية الجزائر شرق. المدير الجهوي الجزائر غرب، مكاتب الدراسات، مؤسسات الإنجاز.

وأكد زيتوني على ضرورة إحترام معايير الجودة والنوعية في كل أجزاء ومراحل المشروع. والتنسيق بين كل المتدخلين في المشروع قصد استكمال أشغال شبكات الكهرباء والغاز. التجهيزات، الهياكل والطرقات، وعملية التشجير والمساحات الخضراء. بالإضافة كذلك إلى شبكة الألياف البصرية التي حرص على أن تكون جاهزة للخدمة قبل موعد تسليم المشروع المتفق عليه. كما سمحت هذه الزيارة كذلك بالإطلاع على مدى تقدم إنجاز أشغال التجهيزات العمومية التي تشرف عليها مؤسسة المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وبخصوص هذه الزيارات الفجائية، أكد بأنها ستستمر في كل وقت وحين لهذا المشروع الهام ولبقية المشاريع الأخرى في مختلف الولايات. مشددا بأن وكالة “عدل” لن تتسامح في الإخلال بتعليمات الوصاية أو التقاعس في تطبيقها ميدانيا. وهنا أعطى تعليمات صارمة لمؤسسات الإنجاز بضرورة مضاعفة عدد العمال في الورشات من أجل إستدراك التأخر المسجل في بعض الأجزاء.

بعدها عقد المدير العام إجتماع تقني ضم المعنيين بالمشروع قصد معرفة الوضعية التعاقدية والمالية للمؤسسات ومعالجة أي صعوبات تواجهها. بالإضافة الى تحديد نسبة تقدم الأشغال وتجديد الإلتزام باستكمال الأشغال في الآجال المتفق عليها.