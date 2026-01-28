في زيارة فجائية.. وزير الطاقة يتفقد جاهزية الشبكة الكهربائية

قام وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور عجال مراد، بزيارة فجائية إلى المركز الوطني للتحكم في الشبكة الكهربائية.

وذلك للوقوف على مدى جاهزية وتجند فرق سونلغاز لنقل الكهرباء ومسيّري المنظومة خلال الاضطرابات الجوية الحالية.

وخلال هذه الزيارة، تلقّى الوزير شروحات حول التدابير المتخذة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية. وكذا تنظيم تداول فرق تسيير المنظومة الكهربائية على مدار الساعة، بما يضمن التمويل المستمر بالكهرباء عبر كامل التراب الوطني، لا سيما الولايات المعنية بالتقلبات الجوية.