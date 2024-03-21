في زيارة لقطاعه بوهران ..بلمهدي يدعو إلى الالتفاف حول القرآن للابتعاد عن المخدرات والعنف

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية وهران إلى الالتفاف حول القرآن الكريم والثوابت الدينية والتمسك بها للابتعاد عن المهلوسات، المخدرات، العتف وكل السلوكيات التي تسيء للأمة الجزائرية ولشبابها.

الدكتور يوسف بلمهدي أشاد بصور التضامن والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان من خلال مطاعم مجلس سبل الخيرات ومطاعم الرحمة التابعة لوزارة التضامن الموزعة على مستوى كل ولايات الوطن مشيرا إلى ان ولاية وهران على سبيل التذكير لا الحصر توزع 9300 وجبة يوميا عبر 110 مطاعم لمجلس الخيرات.

للإشارة ان وزير الشؤون الدينية اشرف خلال معاينته لقطاعه بوهران على تدشين مرافق تابعة للقطاع والوقوف على بعض النشاطات الخاصة بشهر رمضان المبارك استهلها رفقة والي ولاية وهران السعيد سعيود بتدشين مسجد عثمان بن عفان بحي ابن سينا الى جانب مسجد طالب عبد الرحمان ببلدية بئر الجير، فيما قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف بعدها بتفقد مطعم عابري السبيل وخيمة مجالس الذكر والتذكير بمسجد الوفاء بحي العقيد لطفي.