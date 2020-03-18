في زيارة مفاجئة لـ”كارفور”.. رزيق يخفض سعر البطاطا من 112 دج إلى 44 دج

أمر وزير التجارة، كمال رزيق، من مسؤولي المركز التجاري “كارفور”، بتخفيض سعر البطاطا التي كانت معروضة بـ 112 دج، إلى 44 دينار، وهو ما تم في الحين.

وقد قام اليوم الأربعاء، وزير التجارة، بزيارة مفاجئة للمركز التجاري سيتي سنتر، بحي زرهوني مختار، بالعاصمة.

وخلال الزيارة، عاين الوزير عمليات تموين المواطنين بالسلع، وكذا مراقبة شخصية لتوفر المواد والسلع الأساسية.

وعاين الوزير توفر كل السلع الأساسية بهذا المرفق التجاري، إضافة الى عدة تخفيضات ببيع العديد من المنتوجات واسعة الإستهلاك.

كما طلب الوزير من مسؤولي المرفق التجاري بإنزال سعر مادة البطاطا التي كانت معروضة بسعر 112 دج، والذي تم تخفيضه في حينه الى 44 دج.

وعلى هامش هذه الزيارة، تحدث الوزير مع المواطنات والمواطنين على ضرورة ترشيد الإستهلاك وتجنب الذعر، لأن كل الإمكانات متوفرة لتموين الأسواق.

ورد الوزير على انشغالات بعض المواطنين، حول ارتفاع البطاطا، بأنه يتم التنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للقضاء على عمليات المضاربة التي يمارسها بعض التجار غير النزهاء.