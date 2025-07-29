في زيارة وداعية.. العرباوي يبحث مع سفير مصر تطورات القضية الفلسطينية

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، مختار جميل توفيق وريده، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد تمّ خلال اللقاء التطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الاستحقاقات القادمة مع استعراض القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.