في سابقة تاريخية.. الكاراتي الجزائري يتأهل لـ 5 نهائيات في أكبر دورة عالمية

بصم الكاراتي الجزائري، على أرقام تاريخية في “الدوري العالمي للكاراتي بفانكوفار” الجارية وقائعها بكندا، ببلوغه 5 نهائيات في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكشفت الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو، بأن الدور العالمي “série A” الذي يشهد مشاركة 64 بلدا، عرف تألق العناصر الوطنية، في أول خرجة للمنتخب الوطني، هذه السنة.

كما أشارت الاتحادية في منشور لها اليوم الأحد عبر صفحتها على “فيسبوك” إلى أن الفريق الوطني، نجح في صناعة تاريخ جديد وأول مرة للكاراتي للجزائري بالتأهل لـ 5 نهائيات تاريخية ضمن سلسلة الدور العالمي.

وتأهل إلى نهائي الذهب كل من أسامة زايد، الذي سيلاقي الياباني ساكيياما يوزي في وزن اقل من 75كغ.

كما سيلاقي فلاح ميدوم، الألماني هابود جان في وزن أقل من 84كغ.

بينما يواجه فريق الجزائري الكاطا إناث ضد المنتخب الفرنسي والمنتخب هونڨوڨ

في حين ستكون الجزائر، حاضرة في نهائي “البرونز” بزيتوني أسامة، في وزن أكثر من 84 كغ، في مواجهة الأرجنتيني ميلونا ماركوس.

كما سينشط نهائي البرونز الثاني بالنسبة للجزائر، رويشي بعد المنعم في وزن أقل من 60 كلغ، أمام الأمريكي دلونتينو جوزاف.