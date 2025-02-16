في سابقة تاريخية.. بن طالب هدافا ويبهر بعودته المثالية

عاد الدولي الجزائري نبيل بن طالب للمشاركة في مباريات فريقه ليل الفرنسي، اليوم الأحد، خلال مواجهة رين في منافسة الليغ 1 بطريقة رائعة جدا.

وبصم بن طالب على عودته القوية بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بعدما دخل بديلا في الدقيقة 75، أي بعد دقيقين فقط، ليدشن عودته إلى المنافسة الرسمية بطريقة مثالية.

ونال بن طالب إشادة المتتبعين للكرة الفرنسية، الذين اعتبروا عودته بـ “المفاجأة” بعدما تعرض سابقا لأزمة قلبية ، أجبرته على اللإبتعاد عن الميادين مدة 7 أشهر تقريبا.

للإشارة، إنتهت المباراة بفوز بن طالب ورفقائه بثنائية نظيفة من اللقاء الذي جرى بملعب “روازون بارك” ضمن الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي.

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