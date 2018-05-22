في سابقة تاريخية.. مهاجم البيرو قد يشارك في المونديال بطلب من منافسيه !!

لا يزال “باولو غيريرو”، مهاجم “البيرو” يحلم بالمشاركة في مونديال روسيا بعد أنّ تمت معاقبته من طرف الفيفا بالإيقاف لـ 14 شهرا بسبب تعاطيه المنشطات (الكوكاين).

وكشفت نقابة اللاعبين المحترفين “Fifpro”، أنها تلقت مساندة من طرف منافسي منتخب البيرو في مونديال روسيا.

فكل من قائد المنتخب الفرنسي، الأسترالي والدانماركي طالبوا من الإتحاد الدولي السماح لـ “غيريرو” بالمشاركة في المونديال.

ووقعوا على برقية أرسلت لـ “الفيفا” وأكدوا أنهم ينتظرون الرد بالإيجاب على هذا الطلب.

من المحتمل أن يرد “الفيفا” على هذا الطلب بعد 24 ساعة.

وفي حالة مشاركة النجم “البيروفي”، فستكون سابقة في تاريخ كرة القدم.

يذكر أنّ منتخب “البيرو” سيشارك لأول مرة منذ 36 سنة في المونديال وساهم المهاجم “غيريرو” في تأهل منتخب بلاده.