في سابقة.. سد بني هارون يمتلئ عن آخره في نوفمبر

إمتلأ سد بني هارون الكائن في ميلة عن آخره حيث بلغ مستوى المياه، مليار متر مكعب وهي الحالة الأولى لهاته السنة.

الأمر الذي يُعدّ السابقة في شهر نوفمبر، بإعتبار أنّ السد كان يمتلأ عادة عند ويصل أعلى مستوياته في شهر ديسمبر أو جانفي.

وقد استدعى بلوغ هذا المستوى المرتفع لفتح مفرغ الفيضانات الذي يسمح بسيلان الماء نحو مسارات الوديان لتصب فيما بعد للبحر.

ما يجعلها مياه ضائعة خاصة وأن برامج التدارك بواسطة سدود إضافية أو إعادة تحويل المياه الفائضة عن سد بني هارون نحو سد تابلوط، مثلًا، بولاية جيجل، برامج لم ترى النور ورغم ضروريتها الهامة بالمقارنة مع الإحتياجات الدائمة للمياه.

هذا ويمول سد بني هارون كل من ولاية ميلة وستة ولايات شرقية بالماء سواء للشرب أو للسقي الفلاحي.