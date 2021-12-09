في “سابقة عالمية”.. نيوزيلندا تخطط لحظر التدخين للأجيال المقبلة

أعلنت حكومة نيوزيلندا، اليوم الخميس، في “سابقة عالمية” عن خططها لحظر التدخين للجيل القادم حتى لا يتمكن أبدًا من شراء التبغ في البلاد.

وقالت وزيرة الصحة المعاونة الدكتورة عائشة فيرال في مؤتمر صحفي الخميس، إنه بموجب التشريع الجديد المقترح، سيتم رفع السن القانونية البالغة 18 عامًا لشراء التبغ بشكل تدريجي.

وأضافت: “نريد أن نتأكد من أن الشباب لا يبدأون التدخين أبدًا، لذلك سنجعل بيع أو توريد منتجات التبغ المدخن إلى مجموعات جديدة من الشباب جريمة”.

كما أشارت إلى أن “الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عامًا عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، لن يتمكنوا أبدًا من شراء التبغ بشكل قانوني”.

وتخطط الحكومة لطرح مشروع القانون على البرلمان في عام 2022 كجزء من حملة للحد من انتشار التدخين في المجتمع إلى أقل من 5٪ بحلول عام 2025.

وقالت فيرال، إن التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في نيوزيلندا. كما يسبب واحدًا من كل أربعة أنواع من السرطان”.

وتابعت الوزيرة أن “الضرر المرتبط بالتدخين منتشر بشكل خاص في مجتمعات الماوري، والمحيط الهادئ، والمجتمعات ذات الدخل المنخفض”.

وأشارت فيرال إلى أنه إلى جانب القانون المقترح، ستعطي الحكومة الأولوية “لتدابير الدعم العملي” للمدخنين لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين.

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قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن السرطان يسجل 44 ألف إصابة سنويا في الجزائر. وهو يعرف إنتشارا كبيرا وإرتفاع مستمر عبر العالم.

وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة عبد القادر شنيني، قال بن بوزيد، أن الجزائر تشهد تشخيص متأخر ومستشفيات لا تتوفر على الإمكانيات.

وتابع القول، أن العوامل الرئيسية لإرتفاع مرض السرطان هو التدخين وتغير نمط العيش والتلوث.

وكشف بن بوزيد، أن الحكومة ومن أجل تصدي لمرض السرطان، سخرت كل الإمكانات اللازمة. كما يعمل القطاع على تعميم وسائل الكشف مع التركيز على مكافحة التدخين عبر حملات تحسيسية من خلال وحدات تساعد لوقف التدخين.

وأضاف ذات المسؤول أن علاج السرطان 80 بالمائة هو علاج جراحي. مشيرا إلى أن الجزائر لديها 50 مسرع وأغلبتها موجودة في الجنوب.

كما أكد وزير الصحة، أنه من الضروري توفير مسرعات، وليس مراكز لمعالجة السرطان. وقال أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحماية المواطنين والتصدي للوباء.

وزير الصحة: تغلبنا على العديد من الأمراض منذ الإستقلال ونسعى لمحاربة السرطان

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر حضيت بمؤشرات صحية منذ الإستقلال وتغلبت على العديد من الأمراض من بينها السل الكوليرا.

وأكد الوزير أن الفضل في هذا يعود إلى الإمكانيات البشرية والمادية التي تم توفيرها.

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