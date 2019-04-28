في سابقة غريبة وصادمة: هلاك أكثر من 270 موظفا بسبب الانتخابات

أعلن عارف بريو سوسانتو المتحدث باسم المفوضية العامة للإنتخابات الإندنوسية، عن هلاك أكثر من 270 موظفا في الانتخابات، ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإرهاق، جراء ساعات العمل الطويلة لفرز الملايين من أوراق الاقتراع.

وذلك بعد عشرة أيام على إجراء البلاد، لأكبر انتخابات تجرى في يوم واحد في العالم لـ260 مليون نسمة، في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع، بحسب وكالة “رويترز”.

كما اعتلت صحة 1878 شخصا آخرين بحلول مساء أمس السبت، حسب ذات المسؤول.

وجرت الانتخابات المشتركة بين الرئاسية والعامة في 17 أفريل، لتكون بذلك أول مرة تجمع فيها البلاد، حيث تم تنظيمها بهدف خفض التكاليف.

وتشير تقديرات إلى أنه تم جذب 80 بالمائة من إجمالي 193 مليون ناخب، تحتم على كل منهم الإدلاء بصوته في خمس أوراق اقتراع،

لكن تبين أن إجراء الانتخابات على مدار ثماني ساعات في بلاد تمتد لأكثر من خمسة آلاف كيلومتر من غربها إلى شرقها مهمة شاقة وفتاكة.

وهذا بالنسبة للمسؤولين الذين تحتم عليهم فرز أوراق الاقتراع يدويا.

وأضاف أن وزارة الصحة أصدرت منشورا في 23 أفريل، يحث منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات.

في حين تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين.

ويذكر أن المفوضية العامة للانتخابات الأندنوسية، قد تعرضت لانتقادات بالغة بسبب ارتفاع عدد الوفيات.