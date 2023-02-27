في سابقة.. لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتوج بجائزة “بوشكاتش”

شهد حفل توزيع جوائز الفيفا لسنة 2022، اليوم الإثنين، سابقة هي الأولى من نوعها، بتتويج لاعب من ذوي الاجتياجات الخاصة، بجائزة “بوشكاتش”.

وأختير الهدف الذي سجله البولندي مارتشين أوليسكي، في احدى مباريتات ناديه فارتان بوزنان، كأجمل هدف لسنة 2022.

كما يأتي تتويج أوليسكي، بهذه الجائزته، بعد ترشيحه إلى جانب الثنائي ديميتري باييت، والبرازيلي ريتشالتسون.

وبهذا أصبح البولندي مارتشين أوليسكي، أول لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتوج بجائزة “بوشكاتش”، لأجمل هدف في العالم.