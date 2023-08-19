في سابقة.. مشجع ينقذ النصر السعودي من هدف محقق 

انتشر فيديو في السعودية بشكل رهيب، لمشجّع النصر السعودي وهو ينقذ فريق النصر من هدف محقق أمام الخصم.

وصرخ المشجع في وجه حارس النصر السعودي وليد عبد الله، منبها إياه بانطلاق المباراة، بعدما كاد ان يتلقى هدفا قبل أن يتدارك الحارس الوضع.

كما انتشر الفيديو و كلام المشجع الذي قال فيه “الماتش بدا.. يا ولييد.. يا ولييييد”. وأضاف “ها تضيعنا يا وليد”. وهي الطريقة التي تسبب في انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المشجع “أصول مصرية”، قريب جدا، من الحارس عبد الله، ما سمح له بالتواصل معه بطريقة جيّدة.

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