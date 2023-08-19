إعــــلانات
الرياضة

في سابقة من نوعها.. الأهلي السعودي يتعاقد مع مشجّع

بقلم عزيز طالبي
في سابقة من نوعها.. الأهلي السعودي يتعاقد مع مشجّع
الأهلي
  • 2400
  • 0

أعلنت إدارة نادي الأهلي السعودي التعاقد مع قائد أنصار الرجاء البيضاوي سابقا “سكوادرا” لقيادة مدرج فريقهم.

وقالت الهيئة الإعلامية التابعة لإدارة نادي الأهلي السعودي عبر الصفحة الرسمية، لها على تويتر اليوم، أنها تعاقدت مع زكرياء بالقاضي ليكون قائد “capo” جديد للمدرج الجنوبي.

ويعتبر “سكوادرا” أشهر “capo” لدى العرب، و هو الذي سبق تسيير  أنصار الرجاء البيضاوي، وتعليمهم طريقة الغناء والأهازيج من المدرجات، وهي الخبرة التي سينقلها حتما إلى أنصار الأهلي.

وبعدما تعاقدت إدارة الأهلي مع نجوم عامليين مثل رياض محرز و رياض بودبوز، جاء الدور على التعاقد مع مشجعين من عالم خاص.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti

رابط دائم : https://nhar.tv/MhkgR
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر