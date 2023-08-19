في سابقة من نوعها.. الأهلي السعودي يتعاقد مع مشجّع

أعلنت إدارة نادي الأهلي السعودي التعاقد مع قائد أنصار الرجاء البيضاوي سابقا “سكوادرا” لقيادة مدرج فريقهم.

وقالت الهيئة الإعلامية التابعة لإدارة نادي الأهلي السعودي عبر الصفحة الرسمية، لها على تويتر اليوم، أنها تعاقدت مع زكرياء بالقاضي ليكون قائد “capo” جديد للمدرج الجنوبي.

ويعتبر “سكوادرا” أشهر “capo” لدى العرب، و هو الذي سبق تسيير أنصار الرجاء البيضاوي، وتعليمهم طريقة الغناء والأهازيج من المدرجات، وهي الخبرة التي سينقلها حتما إلى أنصار الأهلي.

وبعدما تعاقدت إدارة الأهلي مع نجوم عامليين مثل رياض محرز و رياض بودبوز، جاء الدور على التعاقد مع مشجعين من عالم خاص.

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