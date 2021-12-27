في سابقة هي الأولى من نوعها.. كبش يشارك في عرض أزياء بوهران

تفاجأ أمس الحاضرين في عرض أزياء للألبسة التقليدية في أسبوع وهران للموضة بكبش يسير على البساط الأحمر، ويشارك في العرض.

وأثار الكبش الجزائري ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بإعتباره أول حيوان يشارك في عروض الأزياء عبر العالم. كما أن عروض الأزياء لأكبر الماركات العالمية لم تقدم عرضا كهذا.

كما إكتسب الكبش شهرة كبيرة، ومالفت الإنتباه هو الطريقة الإحترافية التي كان يمشي بها على البساط الأحمر. خلال مشاركته في عرض أزياء لـ”القشابية” الجزائرية، لمصمم جزائري شاب يدعى “الموسطاش”.

وإنطلق أسبوع الموضة في وهران بطبعته الثالثة، بمشاركة أكثر من 10 مصممين أبدعوا في تصاميمهم للملابس التقليدية بلمستهم الخاصة، تحت شعار “قديم بصح أوريجينال”.

كما إتسمت هذه الطبعة بكسر قواعد الموضة من خلال تصاميم جزائرية قديمة بلمسة عصرية وشبابية.