في ساعة متأخرة: قيس سعيد يتلقى إتصالا من ماكرون!

تلقى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في وقت متأخر من مساء الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، بلّغ الرئيس الفرنسي، رئيس تونس، تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين الذي عُقد أمس، وأحاطه علما بما تم مناقشته والتوصل إليه في هذا المؤتمر.

وتناولت المحادثة أيضا ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة.

وذكّر رئيس الدولة التونسية بالمبادرة التي قام بها في هذا الإطار عند جمعه لعدد من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي، من أجل التوصل الى حل ليبي ليبي.

وأشار قيس سعيد إلى أن تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد اليوم في ليبيا، فهي التي تتحمل بحكم موقعها الجغرافي أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب على المستوى الأمني، وعلى كافة المستويات الأخرى.

وجدد الرئيس الفرنسي لقيس سعيد دعوته لزيارة فرنسا، كما تولى الرئيس قيس سعيد، دعوة الرئيس ايمانويل ماكرون لزيارة تونس.