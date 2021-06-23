في سجله الإجرامي 36 إعتداء.. جزائري يقتل شابة في فرنسا

اهتزت منطقة بيتيت هولاند في مونبيليارد بشرق فرنسا، على وقع خبر العثور على جثة هامدة لامرأة. وذكرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية أن نتائج تشريح جثة الضحية كشفت عن تعرضها للعنف.

منذ ذلك الحين، تحولت الشبهات إلى رفيقها الجزائري، خاصة وأن لديه سجل حول العنف ضد المرأة. وفقًا لصحيفة L’Est Républicain. وبعد تشريح الجثة الذي أجراه معهد الطب الشرعي في بيزانسون، تم إثبات الأصل الجنائي لوفاة الشابة. وكانت ضحية “إصابات خطيرة”، بحسب تفاصيل النيابة العامة.

العلاقة بين الجاني المزعوم وضحيته لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد، وفقا لأقارب الرجل. حيث لم يكونا يعيشان معًا بعد. ومع ذلك ، فإن القاتل المزعوم كان يحب الفتاة كثيرًا. يكشف أحد أقارب الضحية: “لقد كان مجنونًا بها”.

ويبحث المحققون عن الشخص المعني الذي تم رسم ملفه الشخصي الآن، وفقًا للصحيفة. هذه ليست المرة الأولى التي يصنع فيها اسمًا لنفسه في هذا السجل للعنف المنزلي. وقد سبق أن حكم عليه بالسجن بتهمة الاعتداء في عام 2005.

بعد ذلك بعامين، كاد أن يقتل أخرى بعد قضاء أمسية في فندق في مونبيليارد. ضحية ضربات على الرأس، عانت من العمى لبعض الوقت.

جزائري ذو سجل جنائي كبير

وفقًا لموقع L’Est Républicain، فإن الجاني ينحدر من بلدة عين البيضاء في شرق الجزائر. وله سجل إجرامي كبير إلى حد ما. حيث قد أدين 36 مرة من قبل المحاكم في قضايا عنف منزلي وكذلك لأعمال سرقة وإخفاء. وادعى الأخير خلال محاكماته أنه يعاني من الهوس الكلي، وهو اضطراب عقلي يتميز بهوسه بسرقة الأشياء. كما طلب محاميه الحصول على خبرة في الطب النفسي، لكن محكمة مونبيليار رفضت ذلك.