في سطور…

إلى منى من عنابة: إحتسبي أمرك لله.

أختاه ما قامت به أختك لم يجرحك في الصميم فحسب، بل وضعك في حرج كبير مع أهل زوجك الذين أشكّ في أنهم يتساءلون اليوم عن تهور وتصرف لا مسؤول، فأن تعدك أختك أن تقدم لك إبنها حتى يعيش في كنف وتجعلك تحيين الأمل وتبنين قصورا في الأحلام ثم تغير رأيها لهو الصدمة بالنسبة لك .

عليك بالصلاة والدعاء بأن يرزقك من لدنك طفلا يحي المشاعر الجميلة التي لديك، وبإذن الله ستصبحين أما عن قريب.

**إلى ياسر من المسيلة: لا تحكم على الناس من المظاهر.

لا يجب أن تحكم على الناس من خلال المظاهر، لان أحوال الدنيا والمفارقات التي فيها تجعلنا مطالبين بإمعان التفكير والتمحيص خاصة إذا كان الأمر متعلقا بعلاقاتك مع الزملاء والزميلات في العمل. إمنح كل من حولك ممن يستحقون فرصة أن يظهروا ويبينوا لك أحسن ما لديهم، وإن وجدت أن بهم من العيوب ما لا ينفعك فلتعتزلهم ولتمضي بحثا عن صداقة تنفعك وتريحك.