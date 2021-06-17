في سن الـ 43.. بوفون يعود لنادي “بارما”

الرياضة
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في سن الـ 43.. بوفون يعود لنادي “بارما”
بقلم أمير بهلول

أعلن نادي “بارما” الإيطالي، عن عودة الحارس الأسطوري “جانلويجي بوفون” لصفوفه بعد 20 سنة من أخر مباراة لعبها قبل أن ينتقل لجوفنتوس ويقضي 19 سنة في صفوفه.

“بوفون” صاحب الـ 43 سنة رفض الاعتزال بل يريد مواصلة اللعب لأنه لايزال يتمتع بالشغف اللازم كما أنه اختار العودة لفريق القلب عوض خوض تجربة في بلد آخر في ظل وصول العديد من العروض المغرية.


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