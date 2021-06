في سن الـ 43.. بوفون يعود لنادي “بارما”

“بوفون” صاحب الـ 43 سنة رفض الاعتزال بل يريد مواصلة اللعب لأنه لايزال يتمتع بالشغف اللازم كما أنه اختار العودة لفريق القلب عوض خوض تجربة في بلد آخر في ظل وصول العديد من العروض المغرية.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021