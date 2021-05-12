في ضربة غير مسبوقة.. المقاومة الفلسطينية تقصف “تل أبيب” بـ300 صاروخ

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في ضربة غير مسبوقة.. المقاومة الفلسطينية تقصف “تل أبيب” بـ300 صاروخ
بقلم نادية بن طاهر

قصفت المقاومة الفلسطينية، مساء الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء، مدينة “تل أبيب”، بأزيد من 300 قذيفة وصاروخ.

وجاء ذلك، رداً على استهداف الاحتلال الصهيوني، برجاً سكنياً في قطاع غزة.

ونفذت فصائل المقاومة الفلسطينية، أكبر ضربة صاروخية في تاريخ الصراع مع الإحتلال، للمدينة الاقتصادية الأهم في الكيان الصهيوني.

وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، فجر الأربعاء، إن معركة “سيف القدس” مستمرة دفاعاً عن الشعب الفلسطيني والمقدسات.

وشددت الغرفة، على أنه لا يزال في جعبتها الكثير والمعركة المقدسة مستمرة حتى يتراجع العدو عن عدوانه.

ودعت المقاومة، الفلسطينيين، لضرب العدو في كل مكان بما يتوفر لديهم من إمكانيات حتى يتراجع العدو.

وكشفت كتائب القسام، إنها استخدمت ولأول مرة صواريخ SH85 تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة.

كما استخدمت المقاومة صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90 فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل.


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