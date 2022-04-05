قناة النهار في ضيافتكم: الفطور اليوم عند وزير لقلاليل..الإبتسامة والضحكة بقلم رمضان 2022 نشر في 05 أفريل 2022 - 22:41 رمضان 2022 شارك غرِّد أرسل 189 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NZo06 برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا "النهار تستضيف الفائزين في مسابقة "مؤذن المحروسة قناة النهار 18 مارس بعد الإرتفاع الكبير سابقا.. أسعار الخضر تستقر في أسواق الجملة قناة النهار 05 أفريل كونك خفيف2: لحبيب جاء يقضي داها لقدور وربح 5000دج..بصحتك قناة النهار 05 أفريل "نور المعرفة: العلم سلاح المؤمن ضد الشيطان "ثامونسي أثقهار الشيطان قناة النهار 25 مارس لقاء خاص مع سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف قناة النهار 31 مارس رئيس مصلحة مراقبة الزلازل كراغ : تم تسجيل هزات إرتدادية قوتها حولي 2.3 درجة قناة النهار 19 مارس رغم قدرتهم الشرائية المتدنية..الجزائريون يصرفون أضعاف ما يكسبون قناة النهار 05 أفريل وزيرة البيئة: مشكل النفايات مسؤولية الجميع وبتظافر الجهود سنجد حل لهذه المعضلة قناة النهار 23 مارس حب ملوك - الحلقة الثالثة | Hab Mlouk Épisode 03 قناة النهار 05 أفريل كونك خفيف 2 : موسى كان شاطر على أسامة و ربح 5000 دج في زوج دقايق قناة النهار 03 أفريل