في طبعتها الأولى اختتام مسابقة مقرئ الجامعة بالمركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة

شهدت قاعة المحاضرات الكبرى بالمركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة فعاليات اختتام مسابقة مقرئ الجامعة.و التي جاءت تحت شعار: “ نعم حامل القرآن طالب جامعي “. من تنظيم المكتب الولائي تيبازة. للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين .

وعرفت نهائيات المسابقة بحضور كل من مدير المركز الجامعي مرسلي عبدالله يونسي محمد و الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين الياس بن عقون. بالإضافة إلى مدير الخدمات الخدمات الجامعية تيبازة و رئيسة قسم المراقبة. و التنسيق و مدراء الإقامات ، مدراء المعاهد بالإضافة إلى حضور طلبة المدارس. القليعة و المركز الجامعي مرسلي عبدالله .

في هذا الإطار ، عرف النشاط منافسة قوية بين 14 حافظ و حافظة لكتاب الله ، ليسدل الستار في نهائي المسابقة. عن لقب أفضل مقرئ في المدينة الجامعية تيبازة ليكون من نصيب الطالب بهاء الدين بولحية طالب جامعي بالمدرسة العليا للتجارة. أين تم تكريمه من طرف الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين الياس بن عقون و كانت المرتبة الثانية. من نصيب الطالبة البشيري سناء من المدرسة العليا للتسيير و الاقتصاد الرقمي .

و أشار إلياس بن عقون الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين في تصريح لـ ” النهار اونلاين ” أن هذه النشاطات. مستمرة و هدفها تشجيع ومرافقة الطلبة للتنافس في حفظ كتاب الله وإعطاء صورة محترمة عن الجامعة الجزائرية مشيداً بجهود المكتب الولائي تيبازة لتنظيم مثل هذه الفعاليات داخل أساور المركز الجامعي مرسلي عبدالله .

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