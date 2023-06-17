في طبعتها الأولى..انطلاق فعاليات ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني

ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية في طبعتها الأولى التي جاءت تحت شعار “لنَا فِي كُـــلِّ مَكرُمَةٍ مجالُ”، مجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء من عديد البلدان العربية.

وسطّرت الاتحادية الجزائرية للثقافة الفنون من خلال ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني برنامجا متنوعا بين الأدب والسياحة.

ويشارك في الملتقى كل من الشاعر الموريتاني عمر ألبو ومن مصر أمينة عبد الله حسن وجمال فتحي محمد أحمد وسامح السيد أبو محجوب ومن تونس خالد العقبي.

ومن ليبيا هود عبد الله الأماني ومن إيريتيريا الإعلامي والكاتب محمود أبو بكر، بالإضافة لعدد كبير من الشعراء الجزائريين.