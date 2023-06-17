في طبعتها الأولى..انطلاق فعاليات ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني
انطلقت، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني في طبعتها الأول، والتي تستمر ما بين بين 17 و25 جوان الجاري.
وذلك من تنظيم الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون ورعاية وزارة الثقافة والفنون.
ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية في طبعتها الأولى التي جاءت تحت شعار “لنَا فِي كُـــلِّ مَكرُمَةٍ مجالُ”، مجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء من عديد البلدان العربية.
وسطّرت الاتحادية الجزائرية للثقافة الفنون من خلال ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني برنامجا متنوعا بين الأدب والسياحة.
ويشارك في الملتقى كل من الشاعر الموريتاني عمر ألبو ومن مصر أمينة عبد الله حسن وجمال فتحي محمد أحمد وسامح السيد أبو محجوب ومن تونس خالد العقبي.
ومن ليبيا هود عبد الله الأماني ومن إيريتيريا الإعلامي والكاتب محمود أبو بكر، بالإضافة لعدد كبير من الشعراء الجزائريين.
وسيتعرّف الضيوف المشاركون في هذه التظاهرة على التراث الجزائري، حيث سيزورون مدينة سيدي بلعباس على هامش الماراتون الكبير الذي ستنظمه الولاية.
والذي يعرف مشاركة عدد كبير من الفنانين والأداء، ناهيك عن زيارة لمدة يومين إلى مدينة غرداية وستتخللها لقاءات أدبية.
الطبعة الأولى من ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني توزيع جائزة “الأمير عبد القادر” الشعرية في احتفالية كبيرة لمؤسس الدولة الجزائرية الذي كان قائدا وشاعرا كبيرا.