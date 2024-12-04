في ظاهرة استثنائية.. تقارب بين القمر وكوكب الزهرة اليوم

سيتمكن عشاق السماء اليوم الأربعاء، التمتع بمشاهدة هلال القمر وكوكب الزهرة على ارتفاع 20 درجة من الأفق، في اتجاه الجنوب الغربي.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، اليوم الأربعاء، وبعد غروب الشمس مباشرة. سيتمكن عشاق السماء في اتجاه الجنوب الغربي من مشاهدة هلال القمر وكوكب الزهرة على ارتفاع 20 درجة من الأفق.

ويعد هذا المشهد تقاربًا فلكيًا جميلاً، حيث سيكون القمر والزهرة في أقرب مسافة لهما، بفارق لا يتجاوز 2.5 درجة. من المركز إلى المركز.

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