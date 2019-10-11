صار القتل من بين القضايا المتفشية في مجتمعنا في الأيام الأخيرة .

حيث سجلت في ظرف أسبوع أزيد من 5 قضايا قتل .

الكثير من قضايا القتل صارت ترتكب لأتفه الأسباب و لمجرد أوهام الشكوك بين الفاعلين و الضحايا

حيث عرفت ولاية قسنطينة جريمتي قتل في نفس اليوم راح ضحيتها رجل ستيني.

و زوجته اين قام الجاني بقتل الضحية البالغ من العمر 60 سنة.

الذي تعرض إلى الذبح من الوريد إلى الوريد بواسطة سكين كان يحمله الجاني.

و هو جاره في ذات الطابق من العمارة، فيما سدد العديد من الطعنات إلى زوجة الضحية على مستوى الأطراف العلوية

والرأس والرقبة والبطن على مستوى الأمعاء،تسبب لها في إصابات خطيرة تم نقلها على جناح السرعة من طرف الحماية المدنية .

كما اعترف المتهم انه قام بقتل شخص أخر يبلغ من العمر 50 سنة بحي “المنى” بالجهة الشرقية لمدينة قسنطينة .

أين وجد أمام محطة غسل وتشحيم وهو ميتا.

وعرفت مدينة تلمسان وقوع جريمة قتل بشعة أقدم فيها شاب في العشرينات من عمره.

على إزهاق روح والده الذي يناهز عمره الثمانين عاما.

إثر توجيه وابل من الطعنات له بواسطة خنجر بعد خلاف عائلي حصل بينهما.

حيث وجه الابن ستة طعنات لوالده في أنحاء متفرقة من جسمه.

مما تسبب للضحية في نزيف حاد أودى بحياته بعد نقله

كما عرفت مدينة وهران جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر يبلغ من العمر 28 سنة .