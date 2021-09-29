في ظرف شهر.. اختفاء غامض لـ 7 فلسطينيين في تركيا

اختفى سبعة فلسطينيين في ظروف غامضة على الأراضي التركية خلال هذا الشهر. أربعة منهم في مدينة إسطنبول وواحدة في قونيا. وحالة أخرى على الحدود التركية اليونانية إضافة إلى سابعة قبل يومين.

وأكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحادثة حيث قالت أنها تتابع اختفاء سبعة فلسطينيين مع المؤسسة الأمنية التركية وسط مطالبات من الفصائل الفلسطينية للسلطات التركية بضرورة البحث الجدي عن المفقودين .

وطالب القيادي في الجبهة الشيعية، هاني الثوابتة، في رسالة وججها للسلطات التركية بالبحث الجدي عن الشبان الفلسطينيين من أجل تطمين أهلهم وعوائلهم عليهم.

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