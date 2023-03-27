في ظرف قياسي.. الدرك يحرّر شخص تعرض للإحتجاز والتعذيب بالبليدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة من تحرير شخص تعرض للإحتجاز و التعذيب من طرف مجموعة أشرار في ظرف قياسي.

وحسبما أفاد به بيان للدرك الوطني، فإن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي العلايق تمكنت من تحرير شخص يبلغ من العمر 34 سنة. تعرض للإحتجاز و التعذيب مع توقيف المتورطين في الجريمة.

تعود حيثيات القضية إلى تلقي ذات المصالح بلاغا مفاده إحتجاز أحد الأشخاص لتتنقل عناصر الدرك الوطني إلى عين المكان بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. مدعمين بأفراد فرقة الأمن والتحري بموزاية و بالاستعانة بالسينوتقني. حيث تم العثور على الضحية متعرضا لإصابات وجروح عبر كافة أنحاء جسمه لينقل نحو المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان، أنه ومواصلة لسير التحقيقات و بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية. تم ترصد تحركات المشتبه فيه الأول في القضية الذي أبدى مقاومة كبيرة إزاء أفراد الدرك الوطني أثناء توقيفه.

كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين آخرين متورطين في هذه الجريمة “23 و 35 سنة” بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية الإحتجاز مع التعذيب. جنح تكوين عصابة أحياء و حيازة مؤثرات عقلية بغرض المتاجرة و حمل سلاح أبيض”.

و أشارت مصالح الدرك، إلى أن هذه العملية مكنت أيضا من حجز سيفين بطول 60 سنتيمترا. و مبلغ مالي قدره 40000 دج من عائدات بيع و ترويج المخدرات. لافتا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون.

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