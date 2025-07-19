في ظرف قياسي.. توقيف قاتل شخص بأم البواقي

اهتزت ليلة أمس مدينة عين فكرون، بولاية أم البواقي، على جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 39 سنة بحي بوعافية.

الجريمة وقعت في حدود الساعة 08 مساء حسب بيان لشرطة أم البواقي، وبعد تلقي خبر الجريمة الشنعاء. تنقل أفراد شرطة عين فكرون أين باشروا تحقيقاتهم حول الحادثة. وبعد تعميق التحقيقات تمكنوا من الوصول إلى المشتبه فيه وتوقيفه مع استرجاع الأداة المستعملة في الجريمة. والمتمثلة في سلاح ناري نوع “بوكاري” لتبقى التحقيقات متواصلة في حيثيات القضية واسبابها مع بالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة.

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