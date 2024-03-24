في ظرف قياسي.. فك لغز جريمة قتل بأم البواقي

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي. من فك لغز جريمة قتل ببلدية سوق نعمان في ظرف قياسي و إلقاء القبض على مرتكبها.

وحسب ذات المصالح، فقد تلقي مركز العمليات للمجموعة مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر للدرك الوطني 1055. للإخطار عن اكتشاف جثة بجانب الطريق البلدي غير المرقم الرابط بين بلديتي سوق نعمان و أولاد حملة، دقائق قبل أذان الإفطار.

على الفور تم التنقل إلى عين المكان و القيام بالمعاينات لتنطلق عملية البحث و التحري باستغلال مسرح الجريمة. و باستخدام مختلف الوسائل الحديثة، تم تحديد هوية المشتبه فيه و تتبع تحركاته. إلى أن ألقي القبض عليه بعد وقوع الجريمة بأ 09 ساعات و بحوزته مسدس تقليدي الصنع. ليتم توقيفه و مواجهته بالأدلة ليعترف بارتكابه الجريمة بدافع سرقة سيارة الضحية التي قام بإخفائها بأحد المستودعات في ولاية مجاورة

بعد استكمال إجراءات التحقيق يتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.