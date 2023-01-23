في ظرف قياسي.. نفاذ تذاكر مواجهة الخضر ضد الكوديفوار في الشان

تم اليوم الإثنين، نفاذ تذاكر لقاء المنتخب الوطني المحلي ضد الكوديفوار، برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين، في ظرف قياسي.

ونفذت تذاكر اللقاء، والتي تباع على المنصة الإلكترونية “تذكرتي”، صبيحة اليوم الإثنين، بعد ساعات قليلة من طرحها ليلة أمس الأحد.

ومن المرتقب، أن يواجه المنتخب المحلي نظيره الإيفواري برسم ربع نهائي الشان، يوم الجمعة 27 جانفي بملعب نيلسون مانديلا على الساعة 17.00.